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Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається без змін

Наразі він становить 16,05 м.

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається без змін

Станом на ранок 4 вересня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС залишається без змін. Наразі він становить 16,05 м.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Рівень води в “гарячому” каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 17,07 м. У “холодному” каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,83 м. 

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“Зауважимо, що впродовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища, адже рашисти його знищили”, − йдеться у повідомленні.

Зазначимо, енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, на шляху місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС сапери знешкодили п'ять російських протипіхотних мін.

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