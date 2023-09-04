​На Харківщині внаслідок обстрілів поранено чоловіка

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Під вогнем перебували Уди, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Вільхуватка та інші населені пункти. В результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Минулої ночі, близько 02:00, російські окупанти обстріляли с. Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено будівлю їдальні. Без постраждалих.

Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік. Також у місті знищено торговельний об'єкт.

В селищі Чернещина Ізюмського району ударом керованою авіабомбою зруйновано два приватних домоволодіння.

Нагадаємо, вчора на Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу неподалік від школи.