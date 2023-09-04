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​На Харківщині внаслідок обстрілів поранено чоловіка

Пошкоджено будівлю їдальні, торгівельний об'єкт та приватні будинки.

​На Харківщині внаслідок обстрілів поранено чоловіка
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Під вогнем перебували Уди, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Вільхуватка та інші населені пункти. В результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Минулої ночі, близько 02:00, російські окупанти обстріляли с. Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено будівлю їдальні. Без постраждалих.

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Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік. Також у місті знищено торговельний об'єкт.

В селищі Чернещина Ізюмського району ударом керованою авіабомбою зруйновано два приватних домоволодіння.

Нагадаємо, вчора на Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу неподалік від школи.

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