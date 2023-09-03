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Упродовж неділі росіяни 20 разів обстріляли прикордоння Сумщини

Інформація про постраждалих не надходила.

Упродовж неділі росіяни 20 разів обстріляли прикордоння Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Упродовж неділі 3 вересня окупанти здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Згідно з повідомленням, зафіксовано 137 вибухів прикордонних територій та населених пунктів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Свеська, Великописарівська громади.

  • Білопільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи) та артилерійський обстріл (7 вибухів). Унаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду.
  • Хотінська громада: здійснено скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою (1 вибух) та обстріл з артилерії (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: зафіксовано гранатометні обстріли (СПГ та АГС) (19 вибухи), мінометні обстріли (13 вибухів), артобстріл (2 вибухи) та обстріл 6 некерованими авіаційними ракетами (НАР) (6 вибухів).
  • Есманська громада: ворог бив з артилерії (9 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (20 вибухів).
  • Свеська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (48 вибухів) та мінометний обстріл (4 вибухи).

Також сьогодні зранку по околиці міста Ворожба Сумського району здійснено артилерійський обстріл (САУ) (6 вибухів), унаслідок чого пошкоджено чотири приватні житлові будинки та приміщення агропідприємства.

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Нагадаємо, 2 вересня російська армія вдарила з мінометів по Середині-Буді Сумської області. Внаслідок атаки загинув капітан поліції, поранення дістали двоє енергетиків.

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