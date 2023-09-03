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Близько 60 тис. чоловіків використали здобуття вищої освіти для уникнення мобілізації, – Веніславський

Представник президента у ВР хоче скасувати відстрочку від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту.

Близько 60 тис. чоловіків використали здобуття вищої освіти для уникнення мобілізації, – Веніславський
Ілюстративне фото
Фото: Фокус

Близько 60 тис. чоловіків використали здобуття другої вищої освіти для ухилення від призову. Депутат і представник президента у парламенті Федір Веніславський зареєстрував у ВР законопроєкт, який, за його словами, дозволить перекрити цю схему ухилення.

Про це Веніславський заявив в ефірі телемарафону.

"Отримав інформацію від Міністерства освіти і науки: станом на 2019-2021 роки студентів віком 25 років і старше було близько 40 тис. чоловік. У 2022 році таких студентів стало 106 тис. Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тис. Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову", – зазначив Веніславський.

За його словами, деякі виші відкривали набір на контракти на денну форму навчання, даючи можливість потенційним призовникам із уже наявною освітою вступати на навчання й отримувати відстрочку від мобілізації. Іноді абітурієнти вступали на нижчій освітній рівень, ніж мали (на професійно-технічну освіту при наявній вищої), та на іншу спеціальність.

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Веніславський заявив, що він зареєстрував законопроєкт, який дозволить перекрити цю лазівку для відстрочення мобілізації.

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", – зазначив він.

Автор законопроєкту розраховує, що після ухвалення дія документа пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.

Нагадаємо, 1 вересня Веніславський заявив, з перших днів війни різко збільшилась кількість абітурієнтів 30-35 років, котрі почали раптом здобувати знання на денній формі навчання. Через це вони отримують відстрочку від мобілізації і в цьому можуть бути певні зловживання.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку під час війни має визначити Міністерство освіти.

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