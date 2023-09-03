Дружина та дочка загиблого отримали поранення та були госпіталізовані.

Сьогодні близько 18:00 російські військові вдруге за день обстріляли селище Білозірка Херсонської області. Під ворожий удар потрапила родина.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

"На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені і направлені до лікарні. Також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, ворог вдарив по мікрорайону Корабел у Херсоні. З уламковими пораненнями передпліччя до лікарні доставили 77-річного херсонця.

Фото: МВС України

Нагадаємо, сьогодні вдень ворог кілька разів обстрілював Херсон.

Також окупанти обстріляли дитячий садок у селищі Білозерка Херсонської області. Дошкільний заклад був атакований з реактивної артилерії. У будівлі пошкоджені дах і вибиті з десяток вікон.