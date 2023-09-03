На Донеччині чоловік загинув внаслідок обстрілу росіян

Внаслідок обстрілів Донеччини у неділю, 3 вересня, загинув чоловік, ще п’ятеро людей дістали поранень.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

"3 вересня під ворожим вогнем окупантів опинились с. Північне м. Торецька та с. Тихонівка Краматорського району. Внаслідок нищівних обстрілів, ймовірно, з артилерії зруйновано приватний будинок, де проживало літнє подружжя – 84-річний господар загинув під завалами, а його 85-річну дружину госпіталізовано з тілесними ушкодженнями до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, отримали осколкові поранення й переломи ще четверо цивільних – троє чоловіків 19, 41, 45 років та 61-річна жінка – усі вони під час обстрілу перебували на території своїх домоволодінь. Постраждалих доставлено до медичних закладів для надання невідкладної допомоги. Внаслідок обстрілів також пошкоджено житлові будинки і господарські споруди.

Нагадаємо, що на Донеччині за минулу добу загинули двоє людей.