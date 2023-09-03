Суд обрав запобіжний захід Коломойському, захист застави не вноситиме (оновлено)
Суд обрав запобіжний захід Коломойському, захист застави не вноситиме (оновлено)
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Коломойський отримав підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, - джерела
Коломойський отримав підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, - джерела
За крок до відключень: Україні вже не вистачає електроенергії
За крок до відключень: Україні вже не вистачає електроенергії
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Псков. Стратегічні бомбардування
Псков. Стратегічні бомбардування
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині чоловік загинув внаслідок обстрілу росіян

Також пошкоджено житлові будинки і господарські споруди.

На Донеччині чоловік загинув внаслідок обстрілу росіян
Фото: Донецька облпрокуратура

Внаслідок обстрілів Донеччини у неділю, 3 вересня, загинув чоловік, ще п’ятеро людей дістали поранень.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

"3 вересня під ворожим вогнем окупантів опинились с. Північне м. Торецька та с. Тихонівка Краматорського району. Внаслідок нищівних обстрілів, ймовірно, з артилерії зруйновано приватний будинок, де проживало літнє подружжя – 84-річний господар загинув під завалами, а його 85-річну дружину госпіталізовано з тілесними ушкодженнями до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, отримали осколкові поранення й переломи ще четверо цивільних – троє чоловіків 19, 41, 45 років та 61-річна жінка – усі вони під час обстрілу перебували на території своїх домоволодінь. Постраждалих доставлено до медичних закладів для надання невідкладної допомоги. Внаслідок обстрілів також пошкоджено житлові будинки і господарські споруди.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що на Донеччині за минулу добу загинули двоє людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies