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Окупанти через псевдовибори призупинили депортацію з окупованого сходу України

З початку року окупанти вивезли близько 28 тис. осіб з Донеччини та Луганщини.

Окупанти через псевдовибори призупинили депортацію з окупованого сходу України
Фото: EPA/UPG

Окупанти припинили з початку серпня організоване вивезення громадян України з окупованих територій сходу на територію РФ.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Противник намагається забезпечити необхідну явку на “виборах” 10 вересня через залучення до участі у “голосуванні” якнайбільшої кількості населення Донецької та Луганської областей.

З початку року окупанти вивезли на територію РФ близько 28 тис. осіб різної вікової групи з Донецької та Луганської областей.

Центр національного спротиву закликає громадян України ігнорувати цей псевдовиборчий процес. Росіяни уже запланували завезення масовки з РФ, а також залучення місцевих бюджетників, які залежні від окупаційної влади.

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Нагадаємо, що речник Європейської комісії Пітер Стано відреагував на проведення Росією "виборів" на тимчасово окупованих нею територіях України. Він назвав це масовим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

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