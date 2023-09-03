Окупанти через псевдовибори призупинили депортацію з окупованого сходу України

З початку року окупанти вивезли близько 28 тис. осіб з Донеччини та Луганщини.

Окупанти припинили з початку серпня організоване вивезення громадян України з окупованих територій сходу на територію РФ.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Противник намагається забезпечити необхідну явку на “виборах” 10 вересня через залучення до участі у “голосуванні” якнайбільшої кількості населення Донецької та Луганської областей.

З початку року окупанти вивезли на територію РФ близько 28 тис. осіб різної вікової групи з Донецької та Луганської областей.

Центр національного спротиву закликає громадян України ігнорувати цей псевдовиборчий процес. Росіяни уже запланували завезення масовки з РФ, а також залучення місцевих бюджетників, які залежні від окупаційної влади.

Нагадаємо, що речник Європейської комісії Пітер Стано відреагував на проведення Росією "виборів" на тимчасово окупованих нею територіях України. Він назвав це масовим порушенням міжнародного права та суверенітету України.