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Сили оборони продовжують наступ на Бахмутському напрямку та просуваються вперед. ЗСУ показали, як знищують ворожу техніку.

Про це у Телеграм повідомив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок, Сили оборони продовжують рух вперед на цій ділянці фронту. Воїни постійно знищують техніку та живу силу росіян", - йдеться у повідомленні.

Генерал показав роботу 22-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців на Бахмутському напрямку. На відео зафіксовано роботу розрахунку БМ-21 "Град", який завдає нищівного удару по піхоті противника.

Нагадаємо, що українські розвідники за допомогою дрона знищили ворожий спостережний комплекс «Аванпост».