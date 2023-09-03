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Сирський показав, як "Гради" нищать піхоту ворога

Генерал показав роботу 22-ої окремої механізованої бригади.

Сирський показав, як "Гради" нищать піхоту ворога
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Сили оборони продовжують наступ на Бахмутському напрямку та просуваються вперед. ЗСУ показали, як знищують ворожу техніку.

Про це у Телеграм повідомив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

"Бахмутський напрямок, Сили оборони продовжують рух вперед на цій ділянці фронту. Воїни постійно знищують техніку та живу силу росіян", - йдеться у повідомленні.

Генерал показав роботу 22-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців на Бахмутському напрямку. На відео зафіксовано роботу розрахунку БМ-21 "Град", який завдає нищівного удару по піхоті противника.

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Нагадаємо, що українські розвідники за допомогою дрона знищили ворожий спостережний комплекс «Аванпост». 

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