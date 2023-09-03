Міністерство оборони затвердило для Медичних сил, Сил логістики та Сил підтримки Збройних сил України нові беретні знаки.

Про це Міноборони повідомляє у Телеграмі.

Круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією, — відтепер так виглядає оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил.

Для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змодельований у вигляді прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладені схрещені мечі вістрями догори і чотири руки у латних рукавицях, з'єднані між собою у замок.

Оновлений беретний знак "Сили логістики" має вигляд стилізованого контуру фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України розробило нові нарукавні знаки для українських зенітників.