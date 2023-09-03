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На Донеччині за добу загинули двоє людей

Напередодні ввечері росіяни обстріляли Краматорськ зі "Смерчів". 

На Донеччині за добу загинули двоє людей
Фото: Павло Кириленко

Російські окупанти у Донецькій області зруйнували приватні будинки, пошкодили цвинтар.

Про це у Телеграмі інформував голова військової обладміністрації Павло Кириленко.

"Напередодні ввечері росіяни обстріляли Краматорськ зі Смерчів — пошкоджено 4 будинки і понад 20 могил на місцевому цвинтарі. На Волноваському напрямку у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені, частково зруйновано будинок. У Новоукраїнці пошкоджено заклад культури", - написав він.

На Донецькому напрямку вранці росіяни обстріляли околиці Курахового. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці.

На Горлівському напрямку в Торецькій громаді пошкоджено житловий будинок, магазин, лінії електропередачі. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка та Васюківка.

На Лисичанському напрямку зруйновано один будинок у Званівці та один будинок у Васюківці. Зафіксовано 20 обстрілів Лиманської громади.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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Нагадаємо, що 2 вересня російська армія вдарила з авіації по Вугледару на Донеччині, вбивши двох людей та ще двох поранивши.

Також росіяни обстріляли Краматорськ. Після 16:30 у місті пролунало декілька серій вибухів. Жителі знаходять уламки по місту, зокрема, нерозірвані снаряди. 

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