Російські окупанти у Донецькій області зруйнували приватні будинки, пошкодили цвинтар.

Про це у Телеграмі інформував голова військової обладміністрації Павло Кириленко.

"Напередодні ввечері росіяни обстріляли Краматорськ зі Смерчів — пошкоджено 4 будинки і понад 20 могил на місцевому цвинтарі. На Волноваському напрямку у Вугледарі 2 людини загинули і 2 поранені, частково зруйновано будинок. У Новоукраїнці пошкоджено заклад культури", - написав він.

На Донецькому напрямку вранці росіяни обстріляли околиці Курахового. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці.

На Горлівському напрямку в Торецькій громаді пошкоджено житловий будинок, магазин, лінії електропередачі. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка та Васюківка.

На Лисичанському напрямку зруйновано один будинок у Званівці та один будинок у Васюківці. Зафіксовано 20 обстрілів Лиманської громади.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що 2 вересня російська армія вдарила з авіації по Вугледару на Донеччині, вбивши двох людей та ще двох поранивши.

Також росіяни обстріляли Краматорськ. Після 16:30 у місті пролунало декілька серій вибухів. Жителі знаходять уламки по місту, зокрема, нерозірвані снаряди.