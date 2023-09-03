На щастя, без постраждалих.

Російська армія скинула керовану авіабомбу неподалік школи у селі Чернещина Харківської області.

Про це повідомив у Телеграмі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«По селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району росіяни завдали ударів керованими авіабомбами. У Чернещині бомба влучила неподалік місцевої школи. У Шийківці пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих», — розповів Синєгубов.

За його словами, минулої доби під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Зокрема, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював Козачу Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівку, Кам'янку.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що 1 вересня внаслідок російських обстрілів на Харківщині одна людина загинула, ще одна отримала поранення.