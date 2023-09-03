Нам вдалося прорвати першу лінію російської оборони на Запорізькому напрямку, – Тарнавський

За його словами, друга і третя лінії оборони ворога є слабшими.

Силам оборони України вдалося прорвати першу лінію оборони ворога на Запорізькому напрямку. До цього захисники тижнями проводили кропітке розмінування, повідомив командувач стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у інтервʼю The Guardian.

Друга лінія оборони росіян є слабшою, стверджує він. Тарнавський підрахував, що Росія присвятила 60% свого часу та ресурсів будівництву першої лінії оборони і лише по 20% кожної лінії другої та третьої лінії, оскільки Москва не очікувала, що українські сили просунуться.

"Ми зараз перебуваємо між першою і другою лініями оборони", – сказав він.

У коментарі до інтервʼю в Telegram Тарнавський написав, що "нам вдалося прорвати першу лінію російської оборони на Запорізькому напрямку".

За словами Тарнавського, захисники завершують знищення підрозділів противника, які прикривають відхід російських військ за другий рубіж оборони.

Наступ українських сил був заблокований величезними мінними полями. Піхотні сапери повільно розчищали шлях для штурму, а російські війська "просто стояли і чекали на українську армію", атакуючи техніку снарядами та безпілотниками.

"Як тільки там з’являлася якась техніка, росіяни одразу починали її обстрілювати та знищувати", – сказав він.

Але тепер цей бар’єр подолано, росіяни були змушені вдатися до маневрів, а українці повернулися на своїх танках та іншій бронетехніці. Ознакою того, що Москва відчуває тиск, є перекидання ворогом нових військ.

"Противник підтягує резерви не лише з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам поштовх атакувати більше і швидше", – сказав Тарнавський.

Нагадаємо, що наприкінці серпня українські захисники звільнили Роботине Запорізької області. 22 серпня вони з боєм увійшли до населеного пункту, наступного дня – встановили там український прапор.