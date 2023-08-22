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ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих

Росіяни обстрілюють селище з артилерії. Тривають бої.

ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих

Українські військові 47-ї бригади з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Bradley.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала у Telegram.

Вона зазначила, що наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога.

"У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Тривають бої", - додала Маляр.

Нагадаємо, раніше Маляр повідомила, що Сили оборони мали успіх південно-східніше Роботиного. Ворог намагався повернути втрачені положення, але безуспішно. В Роботиному зараз триває планова бойова робота.

Крім того, Збройні сили просуваються на південному фланзі Бахмута. Звільнена довкола міста територія становить 43 кв. км.

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