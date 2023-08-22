Франція вирішила наростити темп виготовлення і постачання боєприпасів для України втричі, - посол Омельченко

Французи вирішили наростити темп виготовлення і постачання боєприпасів для України втричі.

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

“Якщо говорити про стратегічні речі, щодо яких ми зараз ведемо перемовини з французами, то це далекобійні ракети та засоби протиповітряної оборони. Іще одна актуальна потреба – запчастини, бо все, що нам поставили, посилено експлуатується і зношується. Ми з Францією вже працюємо над вирішенням цієї проблеми. Водночас є постійне, актуальне питання – постачання боєприпасів 155-го калібру”, - повідомив Омельченко.

Він зазначив, що Франція узяла на себе зобов’язання постачати ці снаряди в певному ритмі.

“Ті, хто їх виробляє, працюють зараз 24/7, профільні підприємства Франції перейшли в надзвичайний режим роботи. І тут є гарна новина: французи вирішили наростити темп виготовлення і постачання утричі. Це дуже суттєво”, - сказав посол.

Нагадаємо, також Вадим Омельченко повідомив, що Франція продовжить постачати Україні далекобійні ракети SCALP. Посол зауважив, що якщо ви чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті.