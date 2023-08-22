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Форум оборонних індустрій відбудеться у двох форматах: міжнародному та для компаній кожної країни-учасниці, - посол Омельченко

Перший такий захід у форматі Україна – Франція відбудеться наприкінці вересня. Туди вже погодилися приїхати 30 французьких оборонних компаній.

Форум оборонних індустрій відбудеться у двох форматах: міжнародному та для компаній кожної країни-учасниці, - посол Омельченко
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Fedorov

Форум оборонних індустрій відбудеться у двох форматах: міжнародному та для компаній кожної країни-учасниці. 

Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко. 

Нещодавно президент Зеленський озвучив завдання МЗС і послам – до кінця року провести в Україні форум оборонних індустрій і створити виробничі союзи між українськими та закордонними підприємствами ВПК, аби ремонтувати та виготовляти озброєння та елементи на території України. 

“Буде два формати. По-перше, міжнародний форум, де будуть виробники озброєння з усього світу. Він пройде у жовтні. По-друге, перед цим заходом стартують двосторонні сесії для компаній кожної країни-учасниці. Так от, перший такий семінар – це Україна – Франція. Він відбудеться наприкінці вересня”, - повідомив Вадим Омельченко. 

Він зазначив, що туди вже погодилися приїхати 30 французьких компаній, що працюють в оборонній індустрії. З боку України буде також велика кількість виробників.

Нагадаємо, нещодавно очільники МЗС, Міноборони і Мінстратегпрому обговорили проведення Форуму оборонних індустрій. Міністри підписали спільний лист до країн-партнерів та іноземних оборонних компаній із запрошенням до участі у заході.

Раніше на зустрічі з українськими послами Президент Володимир Зеленський наголосив, що зброя – один із пріоритетів у роботі для дипломатів з України. Він поставив дипломатам завданням працювати над максимальним представленням на цьому форумі іноземних компаній та над конкретними проєктами.

Україна веде переговори з асоціаціями оборонних індустрій США та бізнес асоціаціями, до яких входять оборонні компанії. Як розповіла посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua, серед ключових тем переговорів із компаніями - обслуговування і ремонт техніки безпосередньо на території України, створення нових спільних підприємств і робота з технологічними компаніями.

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