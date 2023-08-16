Очільники МЗС, Міноборони і Мінстратегпрому обговорили проведення Форуму оборонних індустрій

Міністри підписали спільний лист до країн-партнерів та іноземних оборонних компаній із запрошенням до участі у заході.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Олексій Резніков і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін провели координаційну нараду щодо Форуму оборонних індустрій, який відбудеться восени цього року.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Захід має зібрати в Україні провідні українські та іноземні компанії у сфері оборонних індустрій, а також представників урядів задля налагодження масштабної спільної роботи. Міністри обговорили основні параметри форуму, який повинен об'єднати виробників заради довгострокового та системного зміцнення обороноздатності нашої держави, обміну технологіями, налагодження спільного виробництва, системного обслуговування та ремонту техніки, посилення оборонного потенціалу як України, так і партнерів на основі технологій та зброї натівських зразків.

За задумом, перший Форум оборонних індустрій стане майданчиком, на якому найбільші світові виробники зброї разом з військово-політичним керівництвом України та країн-партнерів разом напрацьовуватимуть нові альянси та стратегії підтримки міжнародної безпеки, започатковуватимуть спільні проєкти, зазначили в МЗС.

За підсумками наради міністри підписали спільний лист до країн-партнерів та іноземних оборонних компаній із запрошенням до участі у форумі та визначили спільний план дій з організації заходу.

Нагадаємо, на зустрічі з українськими послами Президент Володимир Зеленський наголосив, що зброя – один із пріоритетів у роботі для дипломатів з України. Він поставив дипломатам завданням працювати над максимальним представленням на цьому форумі іноземних компаній та над конкретними проєктами.

Україна веде переговори з асоціаціями оборонних індустрій США та бізнес асоціаціями, до яких входять оборонні компанії. Як розповіла посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua, серед ключових тем переговорів із компаніями - обслуговування і ремонт техніки безпосередньо на території України, створення нових спільних підприємств і робота з технологічними компаніями.