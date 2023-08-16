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На Кіровоградщині посадовець ДСНС допомагав ухилянтам оформлювати групи “інвалідності”, - Офіс Генпрокурора

Він обіцяв допомогу через “своїх” лікарів за 8 тис доларів.

На Кіровоградщині посадовець ДСНС допомагав ухилянтам оформлювати групи “інвалідності”, - Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генпрокурора

На Кіровоградщині посадовець ДСНС зі спільником допомагали ухилянтам офрмлювати групи “інвалідності”.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника одного з районних управлінь ГУ ДСНС у Кіровоградській області та його спільнику за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний організував схему ухилення військовозобов’язаних чоловіків від мобілізації. Особливість її була у тому, що він «допомагав» оформити групу інвалідності на членів родини ухилянта.

Ціна такої «послуги» – 8 тис доларів США. За ці кошти посадовець обіцяв вплинути на рішення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для вирішення цього питання. Замовників переконував, що є «свої» лікарі, які посприяють в оформленні потрібної групи інвалідності близьким родичам. Її отримання стане підставою для уникнення мобілізаційного процесу.

До протиправної діяльності підозрюваний залучив брата, через якого передавалися кошти. Обох чоловіків затримали після передачі ухилянтом першої частини неправомірної вигоди – 5 тис доларів США.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Правоохоронці перевіряють й інші факти оформлення груп інвалідності за цією схемою.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила на допомозі ухилянтам голову обласної військово-лікарської комісії на Житомирщині. Крім неї, спецслужба піймала ще працівників облвійськкомату, адвоката і посадовицю місцевої лікарні.

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