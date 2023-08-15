Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ викрила на допомозі ухилянтам голову обласної військово-лікарської комісії на Житомирщині

Крім неї спецслужба піймала ще працівників облвійськкомату, адвоката і посадовицю місцевої лікарні.

СБУ викрила на допомозі ухилянтам голову обласної військово-лікарської комісії на Житомирщині
Фото: СБУ

Служба безпеки ліквідувала у Житомирі ще один канал незаконного виїзду за кордон українців призовного віку.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

За інформацією СБУ, до "схеми" були залучені голова обласної військово-лікарської комісії, а також працівники облвійськкомату, адвокат і посадовиця місцевої лікарні.

За гроші (від 2,5 до 5 тис. доларів) зловмисники пропонували потенційним призовникам фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. У документи вписували неіснуючі важкі діагнози, що дозволяло уникнути призову і в подальшому виїхати за межі України.

Після кожної оборудки отримані гроші учасники "схеми" розподіляли між собою.

"За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл злочинних "обов’язків". Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві", - повідомили в СБУ.

"На гарячому" вдалося піймати голову ВЛК, адвоката і посадовицю медустанови. Під час обшуків у службових кабінетах і за місцями проживання зловмисників виявили понад 35 тисяч доларів та документи із доказами незаконної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі вони перебувають під вартою. 

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, СБУ також заблокувала нові канали виїзду ухилянтів за кордон на Одещині та Івано-Франківщині. До складу угруповань входили посадовці медичних установ та органів місцевого самоврядування. Крім того, викрили посадовців військкоматів із Прикарпаття та Буковини, котрі організували канали нелегального виїзду військовозобов’язаних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies