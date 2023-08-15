Крім неї спецслужба піймала ще працівників облвійськкомату, адвоката і посадовицю місцевої лікарні.

Служба безпеки ліквідувала у Житомирі ще один канал незаконного виїзду за кордон українців призовного віку.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

За інформацією СБУ, до "схеми" були залучені голова обласної військово-лікарської комісії, а також працівники облвійськкомату, адвокат і посадовиця місцевої лікарні.

За гроші (від 2,5 до 5 тис. доларів) зловмисники пропонували потенційним призовникам фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. У документи вписували неіснуючі важкі діагнози, що дозволяло уникнути призову і в подальшому виїхати за межі України.

Після кожної оборудки отримані гроші учасники "схеми" розподіляли між собою.

"За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл злочинних "обов’язків". Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві", - повідомили в СБУ.

"На гарячому" вдалося піймати голову ВЛК, адвоката і посадовицю медустанови. Під час обшуків у службових кабінетах і за місцями проживання зловмисників виявили понад 35 тисяч доларів та документи із доказами незаконної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі вони перебувають під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ також заблокувала нові канали виїзду ухилянтів за кордон на Одещині та Івано-Франківщині. До складу угруповань входили посадовці медичних установ та органів місцевого самоврядування. Крім того, викрили посадовців військкоматів із Прикарпаття та Буковини, котрі організували канали нелегального виїзду військовозобов’язаних.