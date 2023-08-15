РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
РФ влучила по Львівщині 6 ракетами, одну збила ППО. Зросла кількість постраждалих (оновлено)
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти викрали ще одного працівника Запорізької АЕС

Майже місяць про Сергія Спартесного немає жодної інформації.

Окупанти викрали ще одного працівника Запорізької АЕС
Фото: Енергоатом

18 липня російські загарбники викрали ще одного працівника Запорізької АЕС – начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

Згідно з повідомленням, озброєні російські військові прийшли додому до чоловіка і забрали його до відділку "поліції". До того в будинку Сергія Спартесного неодноразово проводилися обшуки. Окупанти перевіряли його комп’ютер, телефон та соціальні мережі.

Майже місяць Сергій Спартесний, якому понад 60 років, перебуває в поліції і немає жодної інформації ні про звинувачення, які висувають йому росіяни, ні про стан його здоров’я. Зв’язку з чоловіком немає.

"Звертаємося до усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи просто за те, що вони українці", – наголосили в Енергоатомі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, через критичну нестачу кваліфікованих працівників, готових працювати на окупантів, росіяни посилили психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС. Використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури, ворог намагається примусити працівників до отримання російського громадянства та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією “Росатом”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies