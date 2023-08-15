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СБУ повідомила про підозру ще трьом керівникам “облгазів Фірташа”

Йдеться про голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгаз.

СБУ повідомила про підозру ще трьом керівникам “облгазів Фірташа”

СБУ задокументувала злочинну діяльність голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу, які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України, так званої схеми “облгазів Фірташа”.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

“Служба безпеки й БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній”, − зазначили у спецслужбі.

Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ “Регіональна газова компанія” (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами. Це становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

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За матеріалами СБУ посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Загалом на підставі доказової бази, зібраної Службою безпеки, загалом оголошено про підозру вже одинадцяти керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа.

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з БЕБ викрила масштабну схему: посадовці “облгазів Фірташа” розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю газу.

Лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Нагадаємо, торік Кабмін передав Чорноморнафтогазу (яким управляє Нафтогаз) 26 облгазів Фірташа, на які було накладено арешт. Цьогоріч "Нафтогаз" отримав арештовані активи ще декількох облгазів

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