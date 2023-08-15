Міністр оборони України та міністр фінансів Німеччини обговорили посилення військової допомоги

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер обговорили посилення військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

“Ваша країна стала лідером у танковій коаліції і ми це дуже цінуємо. Я дуже добре пам’ятаю, як ми починали дискусію. Моя візаві - міністр оборони Німеччини Христина Ламберт в Одесі говорила: «Олексію, це неможливо!». Та зараз ми маємо танки: Leopard-1, Leopard-2, ми маємо танкову коаліцію. Португалія, Данія, Іспанія, Нідерланди, Швеція разом з нами. Західні танки для України - це «залізний кулак» для звільнення наших окупованих територій”, - підкреслив очільник оборонного відомства.

Серед пріоритетних перспективних напрямів було зазначено отримання засобів ППО, боєприпасів різного калібру, а також різного типу бронемашин.

Міністр оборони, зокрема, наголосив на потребі броньованих медичних машин для швидкої евакуації поранених українських воїнів до військових шпиталів під час так званої «золотої години», яка має вирішальне значення для порятунку життя.

У свою чергу, Федеральний міністр фінансів Німеччини засвідчив беззаперечну підтримку територіальної цілісності та незалежності України та висловив готовність продовжувати подальшу практичну взаємодію за широким спектром питань.

«Ми вже створили дієву систему нашої плідної співпраці. А після війни ми матимемо гарну можливість значно розширити коло спільних проєктів в практичній площині. Наше співробітництво під час війни – гарне підтвердження наших спільних цінностей. Я вражений тими зусиллями, які докладаються керівництвом України та Міноборони, зокрема, у впровадженні реформ, а також мужністю українців у захисті своєї країни», - сказав Крістіан Лінднер.

Він додав, що приклад українців надихає німців, адже демонструє, що суспільство може розвиватися у важких умовах збройної боротьби та відбиття неспровокованої агресії.

Нагадаємо, раніше Лінднер повідомив, що Німеччина вже надала Україні 22 млрд євро підтримки, з них 12 млрд – військова допомога.