До лікарні Маріуполя привезли 50 поранених окупантів

З них 13 вже померли.

Після вчорашнього ураження військової бази у селі Юр’ївка до лікарні окупованого Маріуполя доставили 50 поранених російських окупантів.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Окупантів розмістили у міській лікарні №2. З них 13 вже померли. У Мангуші лікарня забита, щодо померлих то відомо про 5 окупантів. Всю ніч вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку. За кількістю автобусів та вантажівок, маркованих "300" кількість уражених велика. Крім того, спалена військова техніка. Про поранення цивільних - інформації немає", - повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, 14 серпня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у селі Юр’ївка пролунав вибух, є влучання в розташування окупантів.

Потім Центр Стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердив влучання у командний пункт окупантів.