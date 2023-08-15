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Українські артилеристи зупинили спробу двох російських ДРГ перетнути кордон на Чернігівщині

Ворожі ДРГ зазнали втрат пораненими та вбитими.

Українські артилеристи зупинили спробу двох російських ДРГ перетнути кордон на Чернігівщині
Фото: Telegram/Сергій Наєв

Українські артилеристи зупинили спробу двох російських ДРГ перетнути кордон на Чернігівщині. 

Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. 

“У Північній операцій зоні, в межах Новгород-Сіверської територіальної громади, припинено чергову ворожу спробу перетину державного кордону України з боку російської федерації. Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий посту спостереження. Зав’язався стрілецький бій”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що відразу за рішенням старшого командира по диверсійним силам противника було нанесене вогневе ураження з артилерії. Одночасно до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження. 

За попередніми даними, диверсійно-розвідувальні групи складалися з п’яти та семи бойовиків відповідно. Зазнавши втрат пораненими та вбитими, ворог відійшов у зворотному напрямку.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. 

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