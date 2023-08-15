У Смілі на Черкащині ракета влучила у медичну установу

У Смілі (Черкаська область) ворожа ракета поцілила на територію приватного підприємства, ще одна - по медичній установі.

Про це повідомив у Телеграмі голова ОВА Ігор Табурець.

"Під ранок ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Зокрема, у Смілі ракета вразила територію приватного підприємства. Ще одна влучила по території медзакладу. Обійшлося без постраждалих", - написав він.

За його словами, водночас пошкоджено мережі водо- і теплопостачання. Частина міста без води. На місці працюють правоохоронні та комунальні служби.

Вночі 15 серпня по всій території України була оголошена повітряна тривога через пуски крилатих ракет.

У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння, є руйнування та постраждалі. Їм надають медичну допомогу. У Ставчанах, за даними ОВА, пошкоджені 10 будинків.

У Дніпрі є влучання внаслідок російського ракетного обстрілу. Росіяни влучили в одне з підприємств. Двоє людей поранені.

У Луцьку троє людей загинули від обстрілу росіян.