Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 4 серпня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумщини, було зафіксовано 156 вибухів.

Зокрема, по Хотінській громаді росіяни били з міномету та артилерії, крім того, з вертольоту випустили три ракети.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, ракетами в вертольоту, а також зафіксовано скидання 9 ВОГів з БПлА.

Середино-Будську та Краснопільську громади обстріляли з артилерії та мінометів, а Шалигинську та Есманську - з мінометів.

Крім того, Великописарівську громаду обстріляли з гранатометів.

Попередньо, минулося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли село Подоли та селище Козача Лопань у Харківській області. В результаті ворожого обстрілу селища Козача Лопань загинув 50-річний мирний житель. Ще четверо людей отримали поранення.