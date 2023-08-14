На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян, - Генштаб

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України. Ворог застосував 8 ракет “Калібр” та 15 іранських ударних дронів “Shahed-136/131” по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети “Калібр” та БпЛА було знищено.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом ворог завдав 12 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торгівельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 11 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Блешня, Хотіївка, Тимоновичі Чернігівської області; Атинське, Степне, Водолаги Сумської області та Уди, Стрілеча, Лук’янці на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новомлинськ, Вільшана, Синьківка, Куп’янськ, Подоли, Бугаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Павлівка, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Новокаїри, Комишани Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, після активізації російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках, Сили оборони не допустили просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал.