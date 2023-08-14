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Сім'ї зниклих безвісти мають здати генетичний матеріал, - Мінреінтеграції

Для здачі ДНК необхідно звернутися до слідчого.

Сім'ї зниклих безвісти мають в обов'язковому порядку пройти процедуру забору генетичного матеріалу.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Наявність у базі ДНК-профілю кровного родича зниклої безвісти особи прискорить процеси пошуку й ідентифікації. Тому родини зниклих безвісти повинні в обов’язковому порядку пройти процедуру відібрання генетичного матеріалу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для здачі ДНК необхідно звернутися до слідчого, який зі свого боку внесе постанову про забір зразків біоматеріалу та призначення експертизи.

"Аби здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження. Процедура відібрання матеріалу проводиться безкоштовно", - додали у відомстві.

Згідно з повідомленням, про виявлення збігів інформує орган, який призначив експертизу та здійснює досудове розслідування.

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Нагадаємо, що у квітні уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що в Україні на даний час зниклими безвісти вважають понад сім тисяч військових.

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