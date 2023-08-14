Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
У ДТП в Австрії загинули четверо українців, серед них – двоє дітей
ГоловнаЕкономікаДержава

Німеччина вже надала Україні 22 млрд євро підтримки, з них 12 млрд – військова допомога, – Лінднер

Німецький уряд і надалі підтримуватиме Україну.

Німеччина вже надала Україні 22 млрд євро підтримки, з них 12 млрд – військова допомога, – Лінднер
Фото: Сергій Марченко у Facebook

З початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина виділила на підтримку України 22 млрд євро, з них 12 млрд євро були витрачені на військову допомогу.

Про це заявив на спільній пресконференції з українським колегою Сергієм Марченком міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

“Україна може і надалі розраховувати на те, що Німеччина разом зі світовою спільнотою і сама буде підтримувати Україну. Ми вже знайшли кошти для України обсягом 22 млрд євро. Це велика сума”, – зазначив Лінднер.

Він додав, що 12 млрд з цієї суми були витрачені на військову допомогу.

Міністр фінансів ФРН запевнив, що німецький уряд і надалі підтримуватиме Україну. Відповідне рішення уже ухвалене, тепер його має затвердити парламент.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, сьогодні Крістіан Лінднер прибув з візитом до України.

Глава уряду Денис Шмигаль та Крістіан Лінднер обговорили перспективи співпраці України з німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW). Наразі реалізуються 5 спільних інвестиційних проєктів на 247 млн євро та готуються ще три на 73 млн євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies