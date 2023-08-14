Німеччина вже надала Україні 22 млрд євро підтримки, з них 12 млрд – військова допомога, – Лінднер

З початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина виділила на підтримку України 22 млрд євро, з них 12 млрд євро були витрачені на військову допомогу.

Про це заявив на спільній пресконференції з українським колегою Сергієм Марченком міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

“Україна може і надалі розраховувати на те, що Німеччина разом зі світовою спільнотою і сама буде підтримувати Україну. Ми вже знайшли кошти для України обсягом 22 млрд євро. Це велика сума”, – зазначив Лінднер.

Він додав, що 12 млрд з цієї суми були витрачені на військову допомогу.

Міністр фінансів ФРН запевнив, що німецький уряд і надалі підтримуватиме Україну. Відповідне рішення уже ухвалене, тепер його має затвердити парламент.

Нагадаємо, сьогодні Крістіан Лінднер прибув з візитом до України.

Глава уряду Денис Шмигаль та Крістіан Лінднер обговорили перспективи співпраці України з німецькою Кредитною установою для відбудови (KfW). Наразі реалізуються 5 спільних інвестиційних проєктів на 247 млн євро та готуються ще три на 73 млн євро.