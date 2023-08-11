​Президент провів окрему нараду із військовими щодо альтернатив експорту зерна транзитним коридором

Крім того, ОПУ і МЗС працювали з послами країн-партнерів заради Формули миру.

Президент Володимир Зеленський провів окрему нараду з військовими і Мінінфраструктури щодо альтернатив експорту зерна транзитним коридором.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

У нараді взяли участь керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач ВМС Олексій Неїжпапа, керівник СБУ Василь Малюк.

"Робимо все можливе, щоб Україна була й надалі гарантом продовольчої безпеки, а наші люди мали доступ до світових ринків", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що нині керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його профільні заступники Андрій Сибіга та Ігор Жовква спільно з міністром закордонних справ Дмитром працювали з послами країн-партнерів, аби ті долучались до реалізації Формули миру.

Нагадаємо, нещодавно Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. У Військово-морських силах ЗСУ наголосили, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку РФ. До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники або капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

Нині Президент Зеленський і очільник Замбії обговорили потребу відновлення "зернової ініціативи" та саміт Україна-Африка.