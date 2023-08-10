​Національні банки України та Польщі випустять до 10 тисяч колекційних монет із нагоди Дня Незалежності України

Польський банк планує передати нашій державі кошти від продажу набору монет у вигляді безповоротної гуманітарної фінансової допомоги.

Національні банки України та Польщі спільно випустять колекційні монети з нагоди Дня Незалежності України.

Про це йдеться на сайті польської фінустанови.

Тираж колекційних монет "Дружба та братство – найбільше багатство" - до 10 тисяч штук номіналом 10 злотих і 10 гривень. Вони розроблені українським художником Володимиром Тараном. Грошові знаки будуть доступні і у Польщі, і в Україні.

"Обидві монети є набором, а їх дизайн створює композиційне ціле, утворюючи форму серця... Монети будуть виготовлені зі срібла Ag 999, вага кожної становитиме 31,1 г. Загальний тираж наборів становитиме до 10 тис. штук, половина з яких виготовлятиметься та продаватиметься в Польщі, половина – в Україні", - розповіли в Нацбанку Польщі.

Дата випуску монет - 24 серпня. Тираж, призначений для продажу в Україні, буде розповсюджуватися через офіційні дистриб'юторські банки та через інтернет-магазин Національного банку України.

Цей випуск монет - уже друга спільна ініціатива НБУ та НБП. У 2012 році обидва банки випустили срібні колекційні монети з нагоди Чемпіонату Європи з футболу 2010–2012 років.

До речі, Національний банк Польщі планує передати Україні кошти від продажу набору монет "Дружба та братство – найбільше багатство" у вигляді безповоротної гуманітарної фінансової допомоги.

Нагадаємо, нещодавно Національний банк презентував нову пам'ятну монету "ППО – надійний щит України". Раніше королівський Монетний двір Канади випустив пам’ятну монету у вигляді української писанки.