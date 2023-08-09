Польща може припинити залізничне сполучення з Білоруссю

Польща може закрити залізничне сполучення з Білоруссю. До цього кроку можуть також приєднатися Литва та Латвія.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік, повідомляє PAP.

За його словами, якщо Білорусь дозволить собі "надто багато", то Польща та Литва одночасно закриють кордони з РБ.

"І я сподіваюся, що Латвія також приєднається, оскільки литовці мають розмовляти з латвійцями з цього приводу, щоб досягти повної ізоляції Білорусі", - додав Вонсік.

Чиновник зазначив, що зараз також обговорюється закриття залізничного сполучення.

"Ми розуміємо, що значна частина торгівлі, у тому числі польської, йде цим шляхом, і китайська теж. Я думаю, що китайці повинні будуть надіслати правильний сигнал Лукашенку, щоб він не робив дій, від яких вони постраждають", - наголосив заступник голови польського МВС.

Нагадаємо, що у серпні Головнокомандувач Прикордонної служби Польщі звернувся до Міністерства оборони з проханням про передислокацію ще тисячі солдатів на польсько-білоруський кордон. Це повʼязано з міграційним тиском – за підтримки спецслужб Росії та Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн. Білоруси організовують схеми нелегального переправлення мігрантів.

Згодом міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив спрямувати на кордон із Білоруссю додаткових військових.