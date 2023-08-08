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Пентагон планує збільшити виробництво снарядів з 24 до 80 тисяч на місяць

"США вироблятимуть достатньо зброї для власного захисту і для допомоги нашому союзнику, Україні".

Пентагон планує збільшити виробництво снарядів з 24 до 80 тисяч на місяць
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Міністерство оборони США модернізує оборонно-промислову базу і розширює виробництво критично важливих боєприпасів, зберігаючи відданість підтримці України.

Про це заявив помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій Дуглас Буш, передає "Голос Америки".

Буш запевнив, що США вироблятимуть достатньо зброї для власного захисту і для допомоги "нашому союзнику, Україні, щоб вона мала, все, що їй потрібно".

Зараз Америка виробляє 24 тисяч артилерійських снарядів у місяць і планує наростити виробництво до понад 80 тисяч снарядів на місяць протягом наступного року.

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"Ми одночасно модернізуємо нашу промислову базу та нарощуємо виробництво, - зазнаив Буш і додав, що протягом усієї повномасштабної російської агресії американська техніка залишалася високоефективною в бою.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що адміністрація Байдена звернеться до Конгресу щодо нового фінансування боєприпасів для України.

Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року адміністрація президента США Джо Байдена виділила понад 43 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні, включаючи понад 2000 зенітних систем Stinger, понад 10 000 протитанкових систем Javelin і понад 2 мільйони 155-мм артилерійських снарядів.

Цю допомогу надавали із наявних запасів у США та через Ініціативу сприяння безпеці України. Крім того, Вашингтон збільшив виробництво ключових артилерійських снарядів, які найчастіше використовують ЗСУ.

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