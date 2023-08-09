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У Німеччині заарештували російського шпигуна

Обвинувачений у травні 2023 року кілька разів "за власною ініціативою" звертався до російського посольства в Берліні.

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Бундесверу Томаса Х., якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Томас Х. – співробітник Федерального управління Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки, розташованого в місті Кобленц.

Слідство стверджує, що обвинувачений у травні 2023 року кілька разів "за власною ініціативою" звертався до консульства РФ в Бонні та російського посольства в Берліні з пропозицією про співпрацю.

"Одного разу він передав інформацію, яку отримав під час своєї діяльності, з метою передати її російській розвідувальній службі", – йдеться в повідомленні відомства.

Федеральний верховний суд Німеччини видав ордер на арешт Томаса Х. і відправив його під варту. Крім того, у квартирі та на робочому місці обвинуваченого слідчі здійснили обшуки.

"Розслідування здійснювалось у тісній співпраці з Федеральною службою військової контррозвідки та Федеральним управлінням захисту конституції", – зазначається в заяві генеральної прокуратури.

Нагадаємо, що двох моряків ВМС США заарештували за обвинуваченнями у передачі секретної інформації китайським агентам в обмін на гроші.

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