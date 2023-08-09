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Міністр охорони здоров'я Польщі пішов у відставку

Урядовець розкрив конфіденційні медичні дані лікаря.

Міністр охорони здоров'я Польщі пішов у відставку
Ексміністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський
Фото: EPA/UPG

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський пішов у відставку після того, як він розкрив конфіденційні медичні дані лікаря.

Про це пише Bloomberg.

Це викликало громадський резонанс і заклики до його відставки за два місяці до парламентських виборів, які відбудуться 15 жовтня.

Минулого тижня Недзельський опублікував пост у соцмережах, у якому детально описав тип ліків, які призначив собі лікар. Перед цим медик розповів про проблеми з випискою електронних рецептів для пацієнтів.

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“Період виборчої кампанії − це час, коли ми повинні бути особливо чутливими до будь-яких помилок”, − сказав прем’єр Матеуш Моравецький на пресконференції у Варшаві після прийняття відставки міністра. 

Він додав, що пропонував призначити на його місце народну депутатку політичної сили “Право і справедливість” Каржину Сойку.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. 

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