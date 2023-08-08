Президентка Угорщини погодила призначення "професора з окопів" Шандора послом України, - угорські ЗМІ

8 серпня президентка Угорщини Каталін Новак погодила призначення послом України у Будапешті Федора Шандора, передає ATV.

Шандор у березні підтвердив виданню, що може стати послом. Його справу щодо призначення на дипломатичну посаду відправили угорській президентці три місяці тому. Видання зазначає, що Новак не могла зв'язатися із українським колегою Зеленським, що затягнуло процес призначення посла.

Тепер документ від президентки спрямують у Міністерство закордонних справ Угорщини.

Нагадаємо, голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева раніше повідомляла, що Київ хоче відправити до Угорщини нового посла, який має угорське коріння та освіту в галузі суспільних наук.

Шандор активно працює над українсько-угорськими відносинами, зокрема, він писав про українсько-угорську дружбу. Також зіграв ключову роль у зборі, який угорські цивільні запустили для, серед іншого, солдатів угорського походження.

Також Шандор відомий тим, що читав студентам лекції з окопів у перервах між боями.