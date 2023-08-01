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Польський прем'єр Моравецький відреагував на виклик посла Польщі до українського МЗС

Натомість польське МЗС теж викликало українського посла.

Польський прем'єр Моравецький відреагував на виклик посла Польщі до українського МЗС
Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав помилкою дії української сторони, яка викликала до МЗС польського посла.

Про це йдеться в дописі Моравецького у Х (колишня назва твітера).

"Виклик польського посла - представника держави, яка єдина залишилася в Києві у день вторгнення Росії в Україну - до українського МЗС не мав відбутися.У міжнародній політиці, в умовах війни, яка триває, і враховуючи величезну підтримку, яку Польща надала Україні, таких помилок не повинно бути", - написав Моравецький.

Він додав,що "ми завжди будемо захищати добре ім'я Польщі, її безпеку, і інтереси жодної іншої країни ніколи не будуть переважати інтереси Республіки Польща".

Польське МЗС повідомило, що запросило до своєї резиденції посла України в Польщі "у зв’язку із заявами представників української влади".

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Нагадаємо, до МЗС України запросили посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького через висловлювання міністра канцелярії Президента Польщі, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача.

В етері польського TVP Пшидач заявив, що Україна отримала велику підтримку від Польщі. І що їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх років".

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