Польський прем'єр Моравецький відреагував на виклик посла Польщі до українського МЗС

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав помилкою дії української сторони, яка викликала до МЗС польського посла.

Про це йдеться в дописі Моравецького у Х (колишня назва твітера).

"Виклик польського посла - представника держави, яка єдина залишилася в Києві у день вторгнення Росії в Україну - до українського МЗС не мав відбутися.У міжнародній політиці, в умовах війни, яка триває, і враховуючи величезну підтримку, яку Польща надала Україні, таких помилок не повинно бути", - написав Моравецький.

Wezwanie polskiego ambasadora - reprezentanta kraju, który jako jedyny pozostał w Kijowie w dniu inwazji Rosji na Ukrainę, do ukraińskiego MSZ, nigdy nie powinno mieć miejsca.



W polityce międzynarodowej, w obliczu toczącej się wojny, biorąc pod uwagę ogrom wsparcia, jakiego… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 1, 2023

Він додав,що "ми завжди будемо захищати добре ім'я Польщі, її безпеку, і інтереси жодної іншої країни ніколи не будуть переважати інтереси Республіки Польща".

Польське МЗС повідомило, що запросило до своєї резиденції посла України в Польщі "у зв’язку із заявами представників української влади".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w związku z wypowiedziami przedstawicieli władz ukraińskich do siedziby MSZ został zaproszony Ambasador Ukrainy w Polsce. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) August 1, 2023

Нагадаємо, до МЗС України запросили посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького через висловлювання міністра канцелярії Президента Польщі, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача.

В етері польського TVP Пшидач заявив, що Україна отримала велику підтримку від Польщі. І що їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх років".