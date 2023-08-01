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Ісландія закрила своє посольство на території Росії

РФ попросили скоротити своє дипломатичне представництво у Рейк'явіку.

Ісландія стала першим членом НАТО, який офіційно припинив діяльність посольства на території Росії, передає Sky News.

Про свій намір це зробити Рейк'явік оголосив на початку червня. Рішення набуло чинності 1 серпня.

Водночас Ісландія поросила Росію скоротити своє дипломатичне представництво у Рейк'явіку і заявила, що закриття посольства не призначене для розриву дипломатичних відносин.

Міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Гюльфадоттір заявила, що відновлення нормальних відносин з РФ залежатиме від рішень, ухвалених Кремлем.

"Нинішня ситуація просто не дозволяє невеликій дипломатичній службі Ісландії мати посольство в Росії", - сказала міністр.

Рейк'явік мав ісландське посольство у Москві з моменту здобуття незалежності в 1944 році, за винятком короткого періоду в 1950-х роках, коли торгівлю між державами було припинено.

У російському МЗС заявили, що такий крок Ісландії "руйнує" співпрацю між країнами і пригрозили, що "усі антиросійські дії Рейк'явіка неминуче спричинять відповідь".

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Нагадаємо, раніше Москва обмежила кількість німецьких дипломатів, що ускладнило продовження роботи декількох німецьких консульств у Росії. Тоді Берлін вирішив провести контрзаходи - МЗС ухвалило рішення про закриття чотирьох консульств РФ на території держави.

До цього уряд Фінляндії ухвалив рішення вислати дев’ятьох працівників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність.

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