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Подоляк: саміт Росія-Африка додатково засвідчив, що Путіна як сильного лідера не існує

"Три дні людина (Путін, - ред.) щось випрошує в африканських лідерів, пояснює..."

Подоляк: саміт Росія-Африка додатково засвідчив, що Путіна як сильного лідера не існує
Фото: скрін відео

Саміт Росія-Африка додатково засвідчив абсолютну втрату російським президентом Володимиром Путіним суб’єктності. Його як сильного лідера більше не існує.

Таку думку в ефірі телемарафону "Єдині новини" висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає Укрінформ.

"Для нас його не існує. Це - не та людина, з якою можна про щось домовитись. Навіть не з точки зору, що він знаходиться в іншому ціннісному вимірі, а з того, що він не дотримується слів. Він ні на що не впливає. Вважаю, що саміт Росія-Африка додатково підкреслив про абсолютну втрату Путіним суб’єктності. З ним не рахуються навіть країни Африки", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що на саміті були відсутні багато африканських лідерів, а ті, які приїхали, а також залежні від Росії у фінансовому та збройному контексті, "відверто відмовляються від "подачок" та говорять з позиції диктату, зокрема щодо зернової ініціативи".

"Ви тільки вдумайтесь: африканські країни не вважають Путіна суб’єктом глобального політичного процесу. І вони з ним мають відверту агресивну розмову. Три дні людина (Путін, - ред.) щось випрошує в африканських лідерів, пояснює... Це поведінка приниженої, спантеличеної, панікуючої людини. Ми переконались, що Путіна як сильного лідера не існує", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, 27-28 липня, у Санкт-Петербурзі пройшов другий "саміт" Росія-Африка. Він відбувся не на тому рівні, на який розраховували в Кремлі. Захід відвідали 17 африканських лідерів із 54 запрошених. Інші держави були представлені делегаціями, які очолювали міністри або посли. Ще п'ятеро уникнули участі в саміті.

Раніше Путін пообіцяв африканським країнам безкоштовне зерно, на що генсек ООН заявив, що ці “невеликі пожертви” не виправить наслідки виходу Росії із "зернової угоди". Світові ціни на пшеницю зросли на 10% після російського демаршу.

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