Польща занепокоєна тим, що понад сотня "вагнерівців" вирушила до Сувальського коридору

Прем'єр Моравецький назвав ще кроком до "подальшої гібридної атаки на територію Польщі".

Понад сотня найманців ПВК "Вагнер" вирушила до Сувальського коридору, який обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь.

Про це повідомив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Він зауважив, що майже два роки Польща має справу з постійним нападом на свій кордон.

"Лише цього року було 16 000 спроб нелегального перетину. Тепер ситуація стає ще небезпечнішою – понад 100 найманців групи Вагнера рушили до Сувальського перешийка", - сказав Моравецький.

Він назвав ще кроком до "подальшої гібридної атаки на територію Польщі".

Нагадаємо, Сувальський коридор обʼєднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь. Це єдине сухопутне сполучення країн Балтії з іншими союзниками.

Днями польські прикордонники заявили про численні напади з боку Білорусі: офіцерів атакують чоловіки, які намагаються нелегально перетнути кордон, жбурляють в прикордонників каміння, цеглу, гілки, щебінь і все, що потрапляє під руки.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рішення про створення Академії HIMARS та 1-ї ракетної бригади. Також стало відомо, що країна збільшує чисельність свого війська на сході. Опісля з'явилася заява Польщі, що вона, а також Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю "вагнерівців". У Білорусі, до речі, перебуває близько п'яти тисяч "вагнерівців". Нині заява про можливе закриття кордону з'явилася і від Литви.

