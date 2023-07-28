Вашингтон тиснув на Facebook, щоб той видалив пости про Covid як штучно створений вірус, - WSJ

У деяких електронних листах керівники соцмережі висловили стурбованість тим, що видалення постів, у яких американці висловлювали сумніви щодо вакцинації, насправді може знизити ймовірність того, що вони зроблять щеплення.

Соцмережа Facebook піддалася тиску Білого дому та видалила пости про Covid, повідомляє WSJ.

Внутрішні електронні листи Meta показують, що за рішенням видалити повідомлення, які приписують пандемію штучно створеному вірусу, стоїть тиск з боку Вашингтона.

У електронних листах керівники Facebook обговорюють, як вони керують повідомленнями користувачів про походження пандемії, які адміністрація прагнула контролювати. "Може хтось швидко нагадати мені, чому ми видаляли, а не маркували заяви про те, що Covid створений людиною", - запитував колег у липні 2021 року президент компанії з глобальних зв'язків Нік Клегг.

"Адміністрація та інші чинили на нас тиск, щоб ми робили більше", - відповів віце-президент Facebook, який відповідає за політику щодо контенту, говорячи про адміністрацію Байдена і додав, що "ми не повинні були цього робити".

Обговорення відбулося через три місяці після того, як Facebook вирішив припинити блокувати повідомлення, що стверджують, що Covid-19 був створений людиною або штучно створений.

Електронний лист і ряд інших подібних внутрішніх повідомлень компанії отримали Судовий комітет Палати представників, який розслідував те, що, за словами законодавців із Республіканської партії, є неправомірними спробами адміністрації Джо Байдена цензурувати висловлювання американців у соціальних мережах про Covid та інші теми.

Білий дім заявляє, що його обговорення були спрямовані на сприяння впровадженню вакцин та іншим цілям охорони здоров'я.

"Ми постійно заявляли, що вважаємо, що компанії, які працюють у соціальних мережах, несуть критичну відповідальність за те, щоб враховувати вплив своїх платформ на американський народ, ухвалюючи незалежні рішення щодо утримання своїх платформ", — заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу.

Представник Facebook відмовився від коментарів на цю тему.

Електронні листи, які проаналізувало видання, датуються весною і літом 2021 року - тоді Білий дім розгорнув загальнонаціональну кампанію з вакцинації американців від Covid-19. Частина цього поштовху включала публічну та приватну кампанію, щоб змусити Facebook агресивніше контролювати контент, пов'язаний із вакцинами.

Чиновники адміністрації дійшли висновку, що багато американців не наважуються робити щеплення через неправдиву інформацію, яку вони бачили у Facebook. "Вони вбивають людей", - сказав у липні президент Байден.

Нападки змусили Facebook переглянути свою політику щодо контенту, пов'язаного з Covid-19, — в обговореннях брали участь високопосадовці компанії. Після коментаря президента США про "вбивство людей" віце-президент Facebook поширив службову записку, в якій оцінювалася різниця між політикою Facebook щодо контенту та вимогами адміністрації Байдена. Деякі з яких компанія, схоже, була готова відхилити.

Як один із прикладів виконавчий директор перерахував бажання Білого дому, щоб компанія вжила заходів проти гумористичного чи сатиричного контенту, в якому передбачалося, що вакцини небезпечні.

У деяких електронних листах керівники соцмережі висловили стурбованість тим, що видалення постів, у яких американці висловлювали сумніви щодо вакцинації, насправді може знизити ймовірність того, що вони зроблять щеплення.

"Можливо, існує ризик ще більше підштовхнути їх до нерішучості, пригнічуючи їхню думку та змушуючи їх почувати себе маргіналізованими великими установами", — йдеться в одному з чернеток меморандуму керівництву Facebook, який включили до електронного листа від квітня 2021 року. У проєкті меморандуму йдеться про те, що видалення таких повідомлень може також сприяти виникненню теорій змови про приховування інформації, пов'язаної з безпекою вакцин.

До серпня 2021 року керівники Facebook надсилали один одному електронні листи про нові заплановані зміни в їхній політиці щодо контенту, пов'язаному з Covid. Одна зміна, наприклад, посилила покарання для користувачів, які порушили політику щодо контенту та мали облікові записи як у Facebook, так і в Instagram. Наприклад, компанія раніше видалила обліковий запис в Instagram Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого, який є скептиком щодо вакцин, який тепер став кандидатом у президенти. Але його обліковий запис Facebook не зазнав такого ж покарання, тому що він Кеннеді не публікував тут аналогічний контент.

Нагадаємо, навесні президент США Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації, пов’язаної з походженням коронавірусу, який викликає COVID-19.

Згодом у травні Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус оголосив про скасування статусу пандемії та надзвичайної ситуації в цій сфері через коронавірусну інфекцію (COVID-19).

Тоді ж колишній китайський високопосадовець заявив журналістам, що можливість витоку вірусу Covid з лабораторії виключати не можна.