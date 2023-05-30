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Можливість витоку вірусу Covid з лабораторії виключати не можна, − китайський ексвисокопосадовець

Уряд КНР насправді провів офіційне розслідування щодо Уханьського інституту вірусології.

Можливість витоку вірусу Covid з лабораторії виключати не можна, − китайський ексвисокопосадовець
Джордж Гао
Фото: english.im.cas.cn

Можливість витоку вірусу Covid з лабораторії виключати не можна. Про це ВВС News заявив колишній китайський високопосадовець.

Як голова Китайського центру контролю за захворюваннями (CDC) професор Джордж Гао відіграв ключову роль у реагуванні на пандемію та зусиллях щодо відстеження її походження.

Уряд Китаю відкидає будь-які припущення, що хвороба могла виникнути у лабораторії в Ухані. Але професор Гао менш категоричний.

“Ви завжди можете щось запідозрити. Це наука. Нічого не виключайте”, − сказав він.

Ведучий світовий вірусолог та імунолог, Гао зараз є віцепрезидентом Національного фонду природничих наук Китаю.

За його словами, уряд насправді провів офіційне розслідування щодо Уханьського інституту вірусології (WIV). “Уряд щось організував”, − зазначив він, додавши, що це не пов'язано з його власним відділом у центрі.

Результати цієї перевірки невідомі, але Гао “чув”, що проблем у лабораторії не виявили. “Я думаю, їхній висновок полягає в тому, що там дотримуються всіх протоколів. Вони не виявили жодних порушень”, − сказав він.

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Вірус, що викликає Covid, майже напевно походить від кажанів. Але як він потрапив від них до нас − набагато спірніше питання, і від початку існувало дві основні можливості. Перший варіант: вірус передався природним шляхом від кажанів до людей, можливо через інших тварин. Багато вчених говорять, що маса доказів свідчить про те, що це найімовірніший сценарій. Але на думку інших, є недостатньо доказів, щоб виключити основну альтернативну можливість − що вірус заразив когось, хто брав участь у дослідженнях, проведених для кращого розуміння загроз природніх вірусів.

“Ці дві альтернативи зараз опинилися в центрі геополітичного протистояння, вируючої маси теорій змови та одних з найбільш політизованих і токсичних наукових дебатів нашого часу”, − пише BBC.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус наполягає на тому, щоб Китай поділився своєю інформацією про походження COVID-19

У березні президент США Джо Байден підписав закон, який розсекречує інформацію про походження ковіду. Його адміністрація поширить таку кількість даних, яку дозволяють повноваження американського лідера.

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