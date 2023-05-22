Глава ВООЗ закликав провести реформи для підготовки до нової пандемії

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус закликав країни провести реформи, необхідні для підготовки до наступної пандемії, і виконати попереднє зобов'язання щодо збільшення фінансування агентства охорони здоров'я ООН.

Про це він заявив, виступаючи на щорічній асамблеї охорони здоров’я ВООЗ, пише Reuters.

“Ми не можемо відкласти це”, − заявив генеральний директор організації, попередивши, що наступна пандемія обов'язково “постукається”.

“Якщо ми не зробимо ті зміни, які повинні бути зроблені, то хто це зробить? А якщо ми не зробимо їх зараз, то коли?”, − сказав він.

Десятиденна щорічна Всесвітня асамблея охорони здоров’я в Женеві, яка збігається з 75-річчям організації, призначена для вирішення глобальних проблем охорони здоров’я, включно з майбутніми пандеміями.

Зараз 194 країни-члени ВООЗ ведуть переговори щодо реформування обов’язкових правил, які фіксують їхні зобов’язання у разі міжнародної загрози здоров’ю, а також розробляють проєкт ширшого договору щодо пандемії, який має бути ратифікований наступного року.

“Прихильність цього покоління (угоді щодо пандемії) важлива, тому що саме це покоління відчуло, наскільки жахливим може бути маленький вірус”, − сказав Гебреєсус.

Країни також збираються розглянути бюджет ВООЗ на 2024-2025 роки, який включає збільшення щорічних зборів країн.

Нагадаємо, на початку травня Гебреєсус оголосив про скасування статусу пандемії та надзвичайної ситуації в цій сфері через коронавірусну інфекцію (COVID-19), але закликав "не розслаблятися".