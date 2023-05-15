Експорт Італії в Китай за рік виріс більше ніж утричі, експерти шукають причину, − Bloomberg

Серед можливих пояснень: у КНР зростає попит на ліки від коронавірусу або реекспорт з інших країн ЄС.

Експорт Італії в Китай за рік виріс більше ніж утричі. Експерти намагаються пояснити чому, пише Bloomberg.

Постачання товарів країни за кордон у лютому перевищило 3 мільярди євро, що на 131% більше, ніж у 2022-му. Це слідує за черговим стрибком на 137% у січні. Для порівняння, у січні 2022 року Італія експортувала до другої економіки світу товари та послуги на суму близько 1 мільярда євро.

“Такий бум було б важко пояснити за нормальних обставин. Тепер, коли війна Росії в Україні та збої у ланцюжках постачань спотворюють традиційні торгові потоки, це абсолютно загадково”, − зазначає видання.

Bloomberg пише, що Італія може бути єдиною країною “Групи семи”, яка підписала інвестиційний план Китаю “Один пояс, один шлях”, але економічні вигоди від такого альянсу з 2019 року були обмеженими. До того ж, відносини значно охолонули вже за експрем’єр-міністра Маріо Драгі. Його наступниця Джорджія Мелоні сигналізувала американським чиновникам, що вона вийде зі суперечливої угоди з КНР до кінця року.

Цікаво, що ситуація стосується дуже конкретного сектору: фармацевтики або конкректніше ліків, що складаються “зі змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного використання, розфасованих у відміряних дозах”.

Експорт цієї групи товарів зріс до 1,84 млрд євро в лютому з 98,5 млн євро торік. Вони становили майже дві третини всього італійського експорту до Китаю.

Italy's export surge to China

1. Last week we flagged a big rise in Italian exports to China. Here's the story. Without western vaccines, China's consumers are buying a generic liver drug made in Italy that's rumored to prevent COVID. Big thanks to @bancaditalia and @p_ceretti... pic.twitter.com/mlHnJXF6tL — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) May 9, 2023

Італійські ЗМІ припустили, що рушійною силою є шалений попит Китаю на урсодезоксіхолеву кислоту − хімічну речовину, яка використовується переважно у ліках для печінки і яка нібито допомагає запобігти Covid, хоча підтверджень цьому немає. Тому причиною експортного буму може бути раптове завершення китайської стратегії Zero Covid і подальше поширення вірусу у всій країні. Але переважна більшість населення Китаю, схоже, перехворіла коронавірусом у грудні та січні, тобто вони одужали раніше, ніж італійський експорт почав зростати.

Одним із пояснень може бути зміщення регіональної торгівлі. “Ймовірно, це попит на ліки з Китаю. Великі італійські виробники фармацевтичної продукції відвантажують якнайбільше продукції італійського виробництва. І, можливо, деякі з них переміщують ліки, виготовлені в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу, до Італії для реекспорту у Китай”, − сказав Пітер Черетті, директор Eurasia Group, який розслідував це питання.