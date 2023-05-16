ЦРУ створило телеграм-канал для вербування російських шпигунів

Центральне розвідувальне управління США створило телеграм-канал, виклавши у ньому відео зі закликами до росіян ділитися з відомством інформацією.

Відомство також опублікувало інструкцію про те, як безпечно з зв’язатися з ЦРУ. На ранок 16 травня на телеграм-канал підписалося майже 700 людей, повідомляє Радіо Свобода.

Співробітники ЦРУ, які брали участь у проєкті, розповіли, що війна в Україні створила унікальну історичну нагоду, коли громадяни Росії можуть самі вийти на контакт із США.

У ЦРУ вважають, що війна в Україні створила сприятливий ґрунт для співпраці з російськими бізнесменами, дипломатами та політиками, які незадоволені нинішньою політикою Кремля, а також постраждали через санкції. Управління чекатиме звернень насамперед від військових, співробітників російської розвідки, дипломатів, науковців, а також тих, хто володіє інформацією про економіку чи уряд Росії.

Як пише CNN, відео розмістили і в інших соцмережах урпавління.

Зазначимо, у ньому не згадується Володимир Путін чи навіть війна в Україні. Посадовець розповів виданню, що це частково було б “зайвим”, а ролик спирається на “позачасові” теми, які давно переконували незадоволених росіян звернутися до ЦРУ.

“На першому місці − Україна, але це більш-менш симптом чогось більшого. У Росії завжди є люди, які ідентифікують себе з тим, що ми маємо тут сказати”, − зазначив він.

Зазначимо, влітку минулого року президент Росії підписав закон, який прирівнює перехід на бік супротивника в умовах воєнних дій до держзради.

Нагадаємо, торік у листопаді заступник директора Центрального розвідувального управління з операцій Девід Марлоу заявив під час свого першого публічного виступу, що його відомство шукає росіян, незадоволених війною в Україні.

Британська газета Financial Times нещодавно написала, що у Telegram масово торгують секретними даними американських державних органів, зокрема правоохоронних та розвідувальних.