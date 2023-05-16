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США вважають важливою підготовку українських пілотів за кордоном, - Держдепартамент

США із союзниками працюють, щоб Україна мала спроможності для самооборони, захисту своєї територіальної цілісності й суверенітету.

США вважають важливою підготовку українських пілотів за кордоном, - Держдепартамент
Фото: Командування повітряних сил

Держдепартамент США вважає важливим навчання українських військових за кордоном. Це стосується, зокрема, і намірів забезпечити підготовку українських пілотів на західних літаках.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Це важливий процес, пов’язаний із тим, що альянс, низка країн, надає важливу оборонну допомогу нашим українським партнерам”, - прокоментував заступник речника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател оголошення прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком програми підготовки українських пілотів.

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За словами Патела, США із союзниками “єдині у колективній меті робити все можливе, аби Україна мала спроможності для самооборони, захисту своєї територіальної цілісності й суверенітету”. Саме для цього низка країн діляться озброєннями та проводять навчання.

“Ми з нетерпінням чекаємо поглиблення наших партнерських відносин, щоб робити це та теж відігравати свою роль”, - наголосив представник Держдепартаменту.

Нагадаємо, президент Франції Макрон зазначив, що "відкрив двері" для навчання пілотів з України після зустрічі з президентом України Зеленським.

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