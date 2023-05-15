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В схваленому у грудні пакеті допомоги Україні залишилося близько 6 млрд доларів з виділених 48 млрд

Гроші з цього пакету можуть закінчитися до середини літа.

В схваленому у грудні пакеті допомоги Україні залишилося близько 6 млрд доларів з виділених 48 млрд
Фото: ЕРА/UPG

У пакеті допомоги Україні в розмірі 48 млрд доларів, який Конгрес схвалив у грудні, залишилося близько 6 млрд доларів. Це означає, що фінансування США на зброю та навчання може закінчитися до середини літа.

Про це повідомляє Politico.

“Надзвичайно важливо, щоб адміністрація надала Україні те, що їй потрібно вчасно захистити та повернути свою суверенну територію”, - сказала сенатор Сьюзен Коллінз.

Також високопоставлений чиновник адміністрації Байдена розповів, що Білий дім обговорює новий пакет допомоги Україні. Незрозуміло, як потреби України можуть змінитися під час або після контрнаступу, але адміністрація “повністю віддана” підтримці Києва під час і після бою “на довгострокову перспективу”.

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Втім, можуть виникнути певні проблеми у Конгресі, якщо Білого дім наприкінці літа попросить нове фінансування на фоні бурхливої дискусії щодо стелі боргу. Тобі адміністрація Байдена майже напевно зіткнеться з опозицією невеликої гучної групи республіканців, які хочуть скоротити витрати на Україну.

Сенатор Сьюзен Коллінз наголосила, що вона стурбована темпами надання допомоги США.

"Зрозуміло, що це станеться. Я очікую, що в якийсь момент знадобиться доповнення. Також зрозуміло, що доставка боєприпасів і танків українцям зайняла надто багато часу", - сказала Коллінз.

Відповідно, Пентагон оцінює, як витратити гроші, що залишилися, і продовжує розглядати варіанти “у міру розвитку ситуації для підтримки успіху на полі бою під час нових наступів навесні”.

Нараз законодавці від обох партій заявляють, що вони повністю підтримують увімкнення системи допомоги Україні.

Зокрема, сенатор Ліндсі Грем, один із найбільших прихильників України в Конгресі, погодився, що законодавцям зрештою доведеться виділити більше фінансування. Він передбачив, що процес щорічного державного фінансування, ймовірно, буде наступним найкращим виходом.

Водночас сенатор Марко Рубіо, голова Комітету Сенату з розвідки, сказав, що для адміністрації Байдена було б “помилкою” зробити ставку на додатковий захід фінансування України.

«Схоже, що вони очікують якогось доповнення в якийсь момент — вони збираються повернутися і попросити більше грошей. Я вважаю, що це помилка. Я вважаю, що це має бути в їх базовому бюджеті”, - наголосив сенатор.

Раніше координатор із питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати Америки продовжать виділяти пакети підтримки для України у сфері безпеки та оборони.

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