Кулеба назвав 5 причин, чому Україна повинна отримати літаки F-16

Ці винищувачі не лише наблизять перемогу та збережуть інші західні ресурси, але й врятують багато життів.

Оскільки війна з Росією вступає в новий етап, життєво важливо забезпечити Україну винищувачами F-16.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Зробивши цей стратегічний крок, Вашингтон не тільки врятує життя багатьох українців і забезпечить успіх України на полі бою, але й допоможе пом’якшити глобальну продовольчу кризу, отримати цінний досвід, який зміцнить ВПС США та забезпечить довгострокову стабільність у Європа”, - наголосив Кулеба.

Голова української дипломатії назвав 5 причин, чому Україна повинна отримати літаки F-16.

По-перше, Україні потрібні сучасні реактивні літаки для зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони.

“Російські ракети та безпілотники завдають ударів по наших мирних містах вночі, вбиваючи людей, на жаль, дітей, поки вони сплять. Вони руйнують критичну цивільну інфраструктуру та ставлять під загрозу атомні електростанції естакадами”, - наголосив міністр.

Він уточнив, що Україна перехоплює приблизно 75% з російських ракет та безпілотників за допомогою систем наземного базування та ракет класу “повітря-повітря”, які запускаються із застарілих українських реактивних літаків радянських часів.

По-друге, сучасні реактивні літаки треба для підтримки сухопутних сил. Україна не має необхідної за стандартами НАТО переваги у повітрі для успішних наступальних операцій. F-16 дозволять контролювати українське небо, зменшити втрати та збільшити шанси наших пілотів вижити в повітряних боях.

“Постачання Україні більшої кількості МіГів радянських часів не досягне цієї мети. Їхні радари поступаються російським, а боєприпаси застаріли, що наражає життя наших пілотів на серйозну небезпеку”, - підкреслив Дмитро Кулеба.

По-третє, сучасні літаки потрібні для забезпечення безпеки чорноморського зернового коридору, що дозволить повністю відновити експорт продовольства з України, не покладаючись на постійну відсутність доброї волі Росії.

“Ескадрилья добре оснащених F-16 дозволить нам утримати російські військові кораблі та бойову авіацію подалі від морського шляху зернового коридору. Це забезпечить безперебійний потік суден, що перевозять українське зерно та інші продукти харчування, зокрема до найбільш вразливих країн глобального півдня”,- зазначив міністр.

По-четверте, український досвід польотів на F-16 у прямому бою з Росією піде на користь ВПС США. Україна поділиться досвідом використання F-16 проти Росії, що значно модернізує ВПС США, не наражаючи на небезпеку життя американців.

По-п’яте, F-16 в руках українських пілотів стримають майбутні спроби Росії перекроїти кордони в Європі. F-16 допоможуть Україні не лише відновити мир на її території, але й у приборканні агресивних амбіцій президента Росії Володимира Путіна та деескалації конфлікту.

“З лютого 2022 року обговорення кожного нового виду зброї починалися з “ні” і закінчувалися “так”. Знадобилося чимало часу, щоб заспокоїти занепокоєння, включно з аргументом про те, що не “провокувати” Москву. Зрештою, жодне військове постачання не мало такого ефекту. F-16 нічим не відрізняються. Замість того, щоб зосереджуватися на страхах, які ніколи не справдяться, ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх союзників розглянути переваги надання Україні F-16”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Міністр підкреслив, що українські пілоти загартовані в боях і готові завершити навчання, котре може початись вже зараз, за короткий термін.

“Також немає проблем із наявністю форсунок. У нас є підстави вважати, що деякі європейські партнери готові надати перші платформи та подбати про технічне обслуговування, якщо Вашингтон дасть добро. З огляду на значне переозброєння, низка країн незабаром перейде на новіші F-35, випустивши на ринок сотні F-16. Незважаючи на твердження деяких аналітиків, українська інфраструктура, включно з злітно-посадковими смугами, вже здатна підтримувати операції F-16”, - підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Великобританія готова зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів. Однак надсилати британські винищувачі до України не буде.