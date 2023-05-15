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Під Бахмутом російські солдати декілька днів поспіль бояться виходити на позиції, - екскомандир "Азову"

"Єдине, що вони можуть - закидувати нас трупами та безкінечно обстрілювати з усіх можливих видів озброєння", - зауважив військовий.

Під Бахмутом російські солдати декілька днів поспіль бояться виходити на позиції, - екскомандир "Азову"
Фото: EPA/UPG

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін розповів, що вже кілька днів поспіль під Бахмутом російські солдати бояться виходити на позиції. 

Про це йдеться у дописі Жоріна в телеграмі.

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"Їх заганяють туди погрозами побиття битами. Загальний рівень мотивації кацапських солдат дуже низький, але всі підрозділи не поводять себе однаково. Деякі справді б’ються і намагаються триматись - тоді доводится знищувати ворога повністю. Деякі виходять і здаються, деякі намагаються бігти. Та у будь-якому випадку тих, хто не хоче воювати, "мотивують" їхні ж товариші", - розповів військовий.

За словами Жоріна, тактика російських окупантів не змінюється - вони продовжують практикувати "м’ясні атаки", тому що "це єдине, що вони можуть - закидувати нас трупами та безкінечно обстрілювати з усіх можливих видів озброєння".

Нагадаємо, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що українські Сили оборони за останні дві доби просунулися на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 м до 2 км.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, до околиць міста російські загарбники підтягують десантно-штурмові загони.

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