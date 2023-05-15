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У Донецькій області внаслідок російського обстрілу поранення отримали поліцейські підрозділу “Білий янгол”

Правоохоронці змогли самостійно вибратись із зони ураження.

У Донецькій області внаслідок російського обстрілу поранення отримали поліцейські підрозділу “Білий янгол”
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 15 травня, поліцейські підрозділу “Білий янгол” потрапили під обстріл у Донецькій області. Пʼятеро поліцейських екіпажу отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Поліцейські потрапили у автомобілі під російський обстріл у районі Часового Яру біля Бахмуту. 

Правоохоронці самостійно вибрались із зони ураження, їм надана медична допомога, стан правоохоронців зʼясовується.

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В Нацполіції нагадали, що зараз у складі підрозділу “Білий янгол” понад 20 поліцейських екіпажів, на їхньому рахунку тисячі евакуйованих громадян, серед них 600 дітей. 

Нагадаємо, російські окупанти вранці завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Чотири людини загинули внаслідок ракетного авіаудару по лікарні.

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