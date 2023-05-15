Ракетні атаки 14 травня знищили низку присадибних і дачних будинків, - мер Тернополя

Є близько 60 звернень про пошкодження комерційних об’єктів.

Внаслідок російських ракетних ударів по Тернополю у ніч проти 14 травня були пошкоджені виробничі та складські приміщення, об’єкти інфраструктури та навчальний заклад.

Про це сказав мер Тернополя Сергій Надал, повідомляє Укрінформ.

За його даними, одна людина отримала осколкові поранення, інша – опіки.

Внаслідок ударів пошкоджені складські приміщення релігійної організації «Світло реформації». Збитки оцінюються у десятки мільйонів гривень. Крім того, в результаті ракетної атаки на місто постраждав корпус університету в Тернополі.

Міський голова зазначив, що наразі фіксуються й окремі звернення громадян щодо пошкоджень приватного майна та комерційних об’єктів.

«Окремо зафіксовані звернення мешканців про пошкоджені приватні автомобілі. Є наразі одне звернення стосовно пошкодження приватного будинку. Є близько 60 звернень про пошкодження комерційних об’єктів. Поруч з Тернополем знищено цілу низку присадибних і дачних будинків. Через попадання ракети багато з них не підлягають відновленню», — сказав Надал.

Нагадаємо, перша атака на Тернопіль сталася ввечері 13 травня, попередньо відбулося влучання уламків крилатої ракети в складські приміщення, що призвело до пожежі. У місцях падіння зафіксовано 2 осередки горіння. Унаслідок події травмувалися 2 особи, які отримали осколкові поранення та опіки.

Близько 5 ранку місто було вдруге атаковано ворогом. Унаслідок вибухів, ймовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі.

Пожежу в складських приміщеннях, що сталася після потрапляння російської ракети, загасили ввечері 14 травня.